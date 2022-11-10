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Военкор Пегов: российские военные взяли под контроль Павловку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo, 

Отмечается, что российские войска полностью освободили Павловку 9 ноября. Позже на канале опубликовали снимки с места событий, сделанные после взятия населенного пункта под контроль. 

О взятии Павловки также написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. «Населенный пункт взят силами донбасского ОБТФ «Каскад» совместно с морпехами из 155-ой и 40-ой бригад», — рассказал он. 

Ранее сегодня Минобороны РФ представило очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. Ведомство сообщило, что за сутки украинские военные предприняли попытки контратак на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Времевки ДНР. В министерстве подчеркнули, что противника удалось отбросить на исходные позиции, было уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

Накануне, 9 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о продолжающихся «тяжелых боях» в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных