Военкор Пегов: российские военные взяли под контроль Павловку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo,
Отмечается, что российские войска полностью освободили Павловку 9 ноября. Позже на канале опубликовали снимки с места событий, сделанные после взятия населенного пункта под контроль.
О взятии Павловки также написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. «Населенный пункт взят силами донбасского ОБТФ «Каскад» совместно с морпехами из 155-ой и 40-ой бригад», — рассказал он.
Ранее сегодня Минобороны РФ представило очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. Ведомство сообщило, что за сутки украинские военные предприняли попытки контратак на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Времевки ДНР. В министерстве подчеркнули, что противника удалось отбросить на исходные позиции, было уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
Накануне, 9 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о продолжающихся «тяжелых боях» в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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