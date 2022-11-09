Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки
В Донецкой народной республике (ДНР) в районе Павловки продолжаются тяжелые бои, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала». По его словам, продолжается операция в направлении Угледара.
«Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — отметил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны накануне сообщило, что на Южнодонецком направлении украинские войска попытались контратаковать российские позиции в районе населенных пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. Наступление удалось остановить, противник потерял около 90 военнослужащих.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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