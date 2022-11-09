Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки

«Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — отметил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).