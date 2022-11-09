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Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки

Ведомости

В Донецкой народной республике (ДНР) в районе Павловки продолжаются тяжелые бои, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала». По его словам, продолжается операция в направлении Угледара.

«Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — отметил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны накануне сообщило, что на Южнодонецком направлении украинские войска попытались контратаковать российские позиции в районе населенных пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. Наступление удалось остановить, противник потерял около 90 военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных