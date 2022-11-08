Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
Минобороны РФ опубликовало сводку от 8 ноября о ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве сообщили о пресечении попыток наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях.
Отмечается, что на Купянском направлении мотопехотный батальон ВСУ, усиленный танками, попытался продвинуться в районе села Куземовка ЛНР. Российские военные отразили атаку, потери противника на этом направлении за сутки составили более 160 человек.
Также на Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ сорвали атаку ВСУ в районе сел Площанка и Червонопоповка ЛНР. В результате было уничтожено более 100 украинских военных.
На Южнодонецком направлении украинские войска попытался контратаковать российские позиции в районе населенных пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. Наступление удалось остановить, противник потерял около 90 военнослужащих.
Кроме того, диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли девять попыток проникнуть в тыловые районы обороны на Николаево-Криворожском направлении. В результате было ликвидировано более 50 украинских военных.
Также в ДНР и Харьковской области ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, а в Николаевской области уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Накануне, 7 ноября, Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой в ДНР. Информацию об этом в ведомстве назвали фейками и провокацией киевских властей. Кроме того, министерство опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Павловкой (ДНР).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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