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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало сводку от 8 ноября о ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве сообщили о пресечении попыток наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях. 

Отмечается, что на Купянском направлении мотопехотный батальон ВСУ, усиленный танками, попытался продвинуться в районе села Куземовка ЛНР. Российские военные отразили атаку, потери противника на этом направлении за сутки составили более 160 человек.

Также на Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ сорвали атаку ВСУ в районе сел Площанка и Червонопоповка ЛНР. В результате было уничтожено более 100 украинских военных.

На Южнодонецком направлении украинские войска попытался контратаковать российские позиции в районе населенных пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. Наступление удалось остановить, противник потерял около 90 военнослужащих.

Кроме того, диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли девять попыток проникнуть в тыловые районы обороны на Николаево-Криворожском направлении. В результате было ликвидировано более 50 украинских военных.

Также в ДНР и Харьковской области ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, а в Николаевской области уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. 

Накануне, 7 ноября, Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой в ДНР. Информацию об этом в ведомстве назвали фейками и провокацией киевских властей. Кроме того, министерство опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Павловкой (ДНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных