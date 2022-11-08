Минобороны опровергло данные о больших потерях среди мобилизованных под Макеевкой
Сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой ДНР являются провокацией, Киев продолжает распространять фейки о российской армии. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.
«Киевским режимом и его западными кураторами продолжается распространение преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных Сил и создания негативного настроения среди российских граждан», — говорится в брифинге Национального центра управления обороной РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что сообщения о больших потерях резервистов под Макеевкой носят провокационный характер, и опровергли эти данные. По информации Минобороны, военнослужащие, которые были упомянуты в фейковых материалах, продолжают участие в спецоперации и выполняют задачи в зоне боевых действий.
Ранее ряд СМИ сообщили о значительных потерях мобилизованных из Воронежской области под Макеевкой. Уцелевшие военнослужащие якобы добрались до Сватово и связались с родственниками.
Накануне, 7 ноября, Минобороны РФ также опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой ДНР. В ведомстве подчеркнули, что потери морпехов не превышают 1% боевого состава. При этом, по данным министерства, потери украинской стороны составляют в среднем 7 к 1, а на отдельных участках — 9 к 1 в людях и технике.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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