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Минобороны опровергло данные о больших потерях среди мобилизованных под Макеевкой

Ведомости

Сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой ДНР являются провокацией, Киев продолжает распространять фейки о российской армии. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

«Киевским режимом и его западными кураторами продолжается распространение преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных Сил и создания негативного настроения среди российских граждан», — говорится в брифинге Национального центра управления обороной РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что сообщения о больших потерях резервистов под Макеевкой носят провокационный характер, и опровергли эти данные. По информации Минобороны, военнослужащие, которые были упомянуты в фейковых материалах, продолжают участие в спецоперации и выполняют задачи в зоне боевых действий.

Ранее ряд СМИ сообщили о значительных потерях мобилизованных из Воронежской области под Макеевкой. Уцелевшие военнослужащие якобы добрались до Сватово и связались с родственниками.

Накануне, 7 ноября, Минобороны РФ также опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой ДНР. В ведомстве подчеркнули, что потери морпехов не превышают 1% боевого состава. При этом, по данным министерства, потери украинской стороны составляют в среднем 7 к 1, а на отдельных участках — 9 к 1 в людях и технике.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных