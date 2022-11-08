Минобороны опровергло данные о больших потерях среди мобилизованных под Макеевкой

Накануне, 7 ноября, Минобороны РФ также опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой ДНР. В ведомстве подчеркнули, что потери морпехов не превышают 1% боевого состава. При этом, по данным министерства, потери украинской стороны составляют в среднем 7 к 1, а на отдельных участках — 9 к 1 в людях и технике.