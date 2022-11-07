Минобороны опровергло заявления о высоких потерях 155-й бригады ТОФ
Данные о высоких и «бесполезных» потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой в Донецкой народной республике неверны, сообщили в Минобороны РФ.
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – приводит сообщение ТАСС.
При этом потери украинской стороны, отмечает ведомство, составляют в среднем 7 к 1, а на отдельных участках – 9 к 1 в людях и технике. В Минобороны также подчеркнули, что бойцы 155-й бригады более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении, продвинувшись на глубину до 5 км.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады пожаловались на большие неоправданные потери и обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, чтобы Минобороны прислало комиссию для выяснения обстоятельств. После этого глава региона поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. В правительстве региона также не исключили, что эта информация является вбросом со стороны украинских спецслужб.
Позднее Кожемяко сообщил, что связался с командирами морпехов на передовой. Те ему заявили о «жестком наступлении» силами бригады, подчеркнув, что потери среди морпехов есть, но они были «значительно преувеличены» в сети.
155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 г. После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской республике в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ. В конце марта президент России Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской.
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