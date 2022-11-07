Минобороны опровергло заявления о высоких потерях 155-й бригады ТОФ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады пожаловались на большие неоправданные потери и обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, чтобы Минобороны прислало комиссию для выяснения обстоятельств. После этого глава региона поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. В правительстве региона также не исключили, что эта информация является вбросом со стороны украинских спецслужб.