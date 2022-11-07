Губернатор Приморья сообщил о преувеличенных потерях морской пехоты под Павловкой
Потери 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой в Донецкой народной республике сильно преувеличены. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале со ссылкой на командиров морской пехоты.
«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!», — написал он.
Кожемяко также отметил героизм военных и их мужество, которое они проявили под Павловкой. По его словам, противнику был нанесен серьезный урон.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады пожаловались на большие неоправданные потери и обратились к Кожемяко, чтобы Минобороны прислало комиссию для выяснения обстоятельств. После этого глава региона поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. В правительстве региона также не исключили, что эта информация является вбросом со стороны украинских спецслужб.
155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 г. После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.
В конце марта Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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