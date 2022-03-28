Путин присвоил двум морским бригадам звания гвардейских
Президент России Владимир Путин присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских, следует из указов на официальном портале правовой информации.
Из документов следует, что 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоены почетные наименования «гвардейских» за «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. Согласно информации на сайте Минобороны, 1 сентября 1939 г. была сформирована 126 стрелковая дивизия, которая принимала участие в освобождении Крыма от фашистских захватчиков в 1944 г. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил России как отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота. В декабре того же года на базе соединения была сформирована 126-я отдельная бригада береговой обороны.
155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. путём переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 г. После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 гг). В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил (ВСК) РФ.