Путин присвоил двум морским бригадам звания гвардейских

126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. Согласно информации на сайте Минобороны, 1 сентября 1939 г. была сформирована 126 стрелковая дивизия, которая принимала участие в освобождении Крыма от фашистских захватчиков в 1944 г. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил России как отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота. В декабре того же года на базе соединения была сформирована 126-я отдельная бригада береговой обороны.