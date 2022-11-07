Губернатор Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», — сказано в сообщении.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады пожаловались на большие неоправданные потери и обратились к Кожемяко, чтобы Минобороны прислало комиссию для выяснения обстоятельств.
155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 г. После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской республике в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 гг.).
В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ. В конце марта Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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