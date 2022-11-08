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МИД: Россия не будет выдвигать Украине условий для переговоров

Ведомости

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российская сторона не выдвигает никаких предварительных условий для переговоров, кроме главного условия — чтобы «Украина проявила добрую волю».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему остается открытой к переговорам с Киевом, однако сейчас они невозможны из-за законодательно закрепленного отказа украинской стороны от них.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных