МИД: Россия не будет выдвигать Украине условий для переговоров

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).