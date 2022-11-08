МИД: Россия не будет выдвигать Украине условий для переговоров
У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, российская сторона не выдвигает никаких предварительных условий для переговоров, кроме главного условия — чтобы «Украина проявила добрую волю».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему остается открытой к переговорам с Киевом, однако сейчас они невозможны из-за законодательно закрепленного отказа украинской стороны от них.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов.
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