Минобороны сообщило о взятии Белогоровки и Перше Травня в ДНР
Российские военные взяли под контроль пункты Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей. Помимо этого были отражены попытки контратак украинских военных на Южнодонецком направлении.
Под Днепропетровском российские войска также уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ «Хортица», где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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