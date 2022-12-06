Шойгу сообщил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военных
В ноябре вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 8300 человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
«Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).
Он отметил, что большое количество живой силы и техники противника было уничтожено на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.
Накануне, 5 декабря, по данным Минобороны РФ, в общей сложности на всех направлениях противник потерял более 225 военнослужащих. В предыдущий раз Минобороны РФ раскрывало данные о потерях украинской стороны 21 сентября. Тогда Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Он также привел данные о погибших российских военных. По его словам, российская сторона потеряла 5937 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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