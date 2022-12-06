Шойгу сообщил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военных

Накануне, 5 декабря, по данным Минобороны РФ, в общей сложности на всех направлениях противник потерял более 225 военнослужащих. В предыдущий раз Минобороны РФ раскрывало данные о потерях украинской стороны 21 сентября. Тогда Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 61 207 украинских военнослужащих, еще 49 368 человек ранены. Он также привел данные о погибших российских военных. По его словам, российская сторона потеряла 5937 человек.