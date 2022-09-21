Шойгу рассказал о потерях российской армии с начала СВО
Потери Вооруженных сил России с начала специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что 90% раненых вернулись в строй.
«Не могу не сказать и о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день — это погибшими 5937 человек», — сказал он.
По его словам, Украина же потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 ранеными. «Это достаточно значимые потери, если говорить о чуть более двухсоттысячной армии. <...> Больше 100 000 потерь — это половина армии», — отметил он. Именно поэтому Украина уже объявила четвертую волну мобилизации, пояснил Шойгу. У них мобилизовано почти 300 000 человек, уточил он.
Это третий раз, когда Россия раскрывает количество погибших с начала СВО. В прошлый раз Минобороны выступало с такой информацией 25 марта. По данным ведомства, к тому моменту погиб 1351 российский военнослужащий. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих.
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу проведения референдумов на подконтрольных территориях. В ходе своего выступления он объявил о частичной мобилизации в России, указ подписан. Согласно документу, мобилизационные действия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
Украина ввела военное положение на территории государства и объявила о полной мобилизации в день начала СВО. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду документы о продлении военного положения в стране с 23 августа еще на 90 суток.
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