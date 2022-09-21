Шойгу рассказал о потерях российской армии с начала СВО

Это третий раз, когда Россия раскрывает количество погибших с начала СВО. В прошлый раз Минобороны выступало с такой информацией 25 марта. По данным ведомства, к тому моменту погиб 1351 российский военнослужащий. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих.