Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения. Документы размещены на сайте украинского парламента.
Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом – «О продлении сроков проведения общей мобилизации».
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.