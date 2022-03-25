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Минобороны РФ сообщило о 1351 погибшем военнослужащем в ходе спецоперации на Украине

Ведомости

С начала военной спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 человек получили ранения. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — сказал он.

Рудской отметил, что государство будет оказывать помощь семьям погибших военнослужащих. «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — сказал он.

Это второй раз, когда министерство раскрывает данные о погибших российских военнослужащих с начала военной спецоперации. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших военнослужащих по состоянию на 2 марта. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных