Минобороны РФ сообщило о 1351 погибшем военнослужащем в ходе спецоперации на Украине
С начала военной спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 человек получили ранения. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.
«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — сказал он.
Рудской отметил, что государство будет оказывать помощь семьям погибших военнослужащих. «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — сказал он.
Это второй раз, когда министерство раскрывает данные о погибших российских военнослужащих с начала военной спецоперации. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших военнослужащих по состоянию на 2 марта.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.