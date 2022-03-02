Минобороны РФ раскрыло потери в ходе спецоперации на Украине
В ходе специальной военной операции России на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.
«498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24».
Потери украинской стороны, как утверждает российское ведомство, составляют свыше 2 870 человек. Пленными являются 572 человека из числа сотрудников силовых ведомств Украины.
Представитель Минобороны РФ также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы и курсанты учебных заведений ведомства в военной операции не участвуют. Сообщения о «неисчислимых» потерях российской группировки в ведомстве назвали дезинформацией.
По словам Конашенкова, российские военные «проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции», задачей которой является устранение «реальной угрозы России, исходившей до недавнего времени с территории Украины». Он добавил, что в ближайшее время на территории Украины могли бы появиться военные базы НАТО, ядерное оружие и средства его доставки.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.