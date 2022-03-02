В МИД РФ заявили о рисках инцидентов с НАТО из-за поставок вооружений Украине
Действия Запада в военной сфере могут привести к инцидентам с силами НАТО на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений (Украине. — Ред.). Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
При этом позицию военного альянса об отсутствии намерений вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане замглавы российского МИДа назвал «проявлением разумности».
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.