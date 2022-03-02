Лавров: Третья мировая война была бы ядерной
Третья мировая война может быть ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Aljazeera.
«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США (Джо) Байден — человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.
Ранее Байден заявил, что альтернативой антироссийским санкциям из-за ситуации на Украине стала бы «Третья мировая война». Позднее на вопрос журналиста, стоит ли американцам бояться ядерной войны, Байден ответил: «Нет».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не видит причин повышения уровня готовности своих ядерных сил, если принимать во внимание текущую обстановку.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.