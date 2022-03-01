НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил
НАТО не видит причин для повышения уровня готовности ядерных сил альянса, если принимать во внимание текущую обстановку, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
«Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Днем ранее он подчеркивал, что альянс не собирается отправлять войска на Украину или свои военные самолеты в украинское воздушное пространство. Столтенберг напомнил, что союзники по альянсу обеспечивают страну разными видами военной поддержки, а также оказывают финансовую и гуманитарную помощь.
При этом военный комитет НАТО объявил о развертывании элементов сил реагирования альянса. «Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы сил реагирования», - говорилось в сообщении по итогам заседания. По словам председателя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, оборонительный щит НАТО сможет защитить всех союзников от «агрессии».
Ранее пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки подчеркнула, что НАТО не угрожает России, а поручение президента Владимира Путина перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы является реакцией на «несуществующие» угрозы.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.