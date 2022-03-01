НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил

«Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Днем ранее он подчеркивал, что альянс не собирается отправлять войска на Украину или свои военные самолеты в украинское воздушное пространство. Столтенберг напомнил, что союзники по альянсу обеспечивают страну разными видами военной поддержки, а также оказывают финансовую и гуманитарную помощь.