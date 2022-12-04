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Минобороны сообщило об успехах в наступлении в районе Артемовска

Ведомости

Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск ДНР. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, за последние сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в Павловку, подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. Кроме того, безуспешными оказались атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко ДНР, за сутки Украина потеряла до 40 военнослужащих убитыми.

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28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута). После этого были взяты под контроль пункты Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении, заявил 30 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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