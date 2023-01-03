Пригожин заявил о сложностях продвижения российских войск в Артемовске

В то же время офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки говорил, что ВСУ получили подкрепление. Позже Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска. Он указал на резервы, которые противник перемещает, чтобы удержать город, и не исключил, что ситуация может дойти «до полного окружения».