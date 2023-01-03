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Пригожин заявил о сложностях продвижения российских войск в Артемовске

Ведомости

Продвижение российских войск в Артемовске ДНР осложняется большим количеством линий обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в разговоре с «РИА Новости».

«Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — рассказал он.

Пригожин назвал Артемовск «крепостью в каждом доме». По его словам, за каждый объект в городе российские военные «бодаются».

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР. 28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска близки к оперативному окружению города. В начале декабря Минобороны РФ заявило об успешном наступлении в районе Артемовска.

В то же время офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки говорил, что ВСУ получили подкрепление. Позже Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска. Он указал на резервы, которые противник перемещает, чтобы удержать город, и не исключил, что ситуация может дойти «до полного окружения».

1 января Минобороны РФ доложило об уничтожении американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе Артемовска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных