Пушилин заявил об освобождении Марьинки на 80%
Город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена», — отметил Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, контроль над этим населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки, что в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.
Помимо этого Пушилин сообщил, что ожесточенные бои идут на окраинах города Артемовска (украинское название — Бахмут). «Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения», — подчеркнул глава региона.
Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. Всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию в Донецке непростой. По его словам, именно на ней сконцентрированы все российские военные. Таким образом он прокомментировал идею врио главы ДНР Дениса Пушилина о присоединении Чернигова и Одессы.