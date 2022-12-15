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Пушилин заявил об освобождении Марьинки на 80%

Ведомости

Город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена», — отметил Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, контроль над этим населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки, что в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.

Помимо этого Пушилин сообщил, что ожесточенные бои идут на окраинах города Артемовска (украинское название — Бахмут). «Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения», — подчеркнул глава региона.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. Всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию в Донецке непростой. По его словам, именно на ней сконцентрированы все российские военные. Таким образом он прокомментировал идею врио главы ДНР Дениса Пушилина о присоединении Чернигова и Одессы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных