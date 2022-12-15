Пушилин заявил об освобождении Марьинки на 80%

Помимо этого Пушилин сообщил, что ожесточенные бои идут на окраинах города Артемовска (украинское название — Бахмут). «Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения», — подчеркнул глава региона.