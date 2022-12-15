В Донецке сообщили о самом массированном обстреле с 2014 года
Донецк подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г., сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Ровно в 7 часов утра они [вооруженные силы Украины] подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», — написал он.
По словам Кулемзина, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания.
За прошедшие сутки в Донецкой народной республике погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Донецке непростой. По его словам, именно на ней сконцентрированы все российские военные. Таким образом он прокомментировал идею врио главы ДНР Дениса Пушилина о присоединении Чернигова и Одессы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.