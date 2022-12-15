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В Донецке сообщили о самом массированном обстреле с 2014 года

Ведомости

Донецк подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г., сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Ровно в 7 часов утра они [вооруженные силы Украины] подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», — написал он.

По словам Кулемзина, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания.

За прошедшие сутки в Донецкой народной республике погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Донецке непростой. По его словам, именно на ней сконцентрированы все российские военные. Таким образом он прокомментировал идею врио главы ДНР Дениса Пушилина о присоединении Чернигова и Одессы.

Ранее по теме: Пушилин заявил о необходимости освобождения Чернигова и Одессы

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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