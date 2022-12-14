Песков прокомментировал возможность присоединения Чернигова и Одессы
Вопрос о возможности присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее сегодня врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что Одесса и Чернигов должны перейти под контроль России, но называть сроки освобождения городов сейчас неправильно. Он уточнил, что для достижения целей спецоперации обойтись без Чернигова и Одессы не получится. По его мнению, эти города должны быть освобождены. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что сейчас российские военные сосредоточены на взятии под контроль ДНР полностью.
За последние сутки в результате обстрела региона погибли 4 мирных жителя. Накануне, 13 декабря, также сообщалось о 4 погибших и 4 пострадавших.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.