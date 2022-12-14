Песков прокомментировал возможность присоединения Чернигова и Одессы

Ранее сегодня врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что Одесса и Чернигов должны перейти под контроль России, но называть сроки освобождения городов сейчас неправильно. Он уточнил, что для достижения целей спецоперации обойтись без Чернигова и Одессы не получится. По его мнению, эти города должны быть освобождены. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что сейчас российские военные сосредоточены на взятии под контроль ДНР полностью.