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Песков прокомментировал возможность присоединения Чернигова и Одессы

Ведомости

Вопрос о возможности присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее сегодня врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что Одесса и Чернигов должны перейти под контроль России, но называть сроки освобождения городов сейчас неправильно. Он уточнил, что для достижения целей спецоперации обойтись без Чернигова и Одессы не получится. По его мнению, эти города должны быть освобождены. Вместе с тем Пушилин подчеркнул, что сейчас российские военные сосредоточены на взятии под контроль ДНР полностью.

За последние сутки в результате обстрела региона погибли 4 мирных жителя. Накануне, 13 декабря, также сообщалось о 4 погибших и 4 пострадавших.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Пушилин назвал удары по энергообъектам Украины приближающими поражение Киева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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