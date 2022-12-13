Пушилин назвал удары по энергообъектам Украины приближающими поражение Киева
Военное поражение Киева приближается благодаря ударам, которые наносят Вооруженные силы России по энергетическим объектам и критической инфраструктуре Украины. С таким заявлением выступил врио губернатора Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с «РИА Новости».
«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь на территории Украины, со стороны Российской Федерации <...> создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — сказал он.
Пушилин отметил, что удары по энергетическим объектам Украины также приводят к нарушению логистики военного характера, коммуникации между подразделениями. Помимо этого, украинские военные сталкиваются с трудностями при ремонте своей техники, поскольку удары «делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз».
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В последний раз Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря. Тогда в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники, и затруднена переброска резервов в районы боевых действий.