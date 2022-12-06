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Минобороны назвало цели массированных ударов по объектам на Украине 5 декабря

Ведомости

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — сообщил он (цит. по «РИА Новости»).

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Все назначенные цели были достигнуты и поражены. Конашенков также подчеркнул, что ВС РФ не наносили удары по объектам в Киеве. 

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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