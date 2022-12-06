Минобороны назвало цели массированных ударов по объектам на Украине 5 декабря
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — сообщил он (цит. по «РИА Новости»).
Все назначенные цели были достигнуты и поражены. Конашенков также подчеркнул, что ВС РФ не наносили удары по объектам в Киеве.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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