Путин прокомментировал нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но они носят ответный характер на действия Киева, включая теракт на Крымском мосту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.
«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», – приводит его слова ТАСС.
При этом мировое сообщество игнорирует преступления украинской стороны, например, по поводу препятствованию подачи воды в Донецк со стороны ВСУ, отметил Путин. А стоит России только «пошевелиться», как начинается «треск на всю вселенную», добавил президент.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В последний раз массированный удар по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины был нанесен 5 декабря, сообщали в Минобороны РФ.
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