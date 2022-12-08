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Минобороны сообщило об уничтожении 90 польских наемников в Харьковской области

Ведомости

Российские военные нанесли удар в районе поселка Боровское в Харьковской области. В результате было уничтожено 90 польских наемников, сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине. 

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», — говорится в сообщении. 

В ведомстве добавили, что ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ было уничтожено 5 американских пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и немецких MARS-II. В ДНР российские войска ударили по двум американским пусковым установкам HIMARS.

Кроме того, отметили в Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на Краснолиманском направлении. На нем противник потерял более 60 военнослужащих. На Купянском направлении было уничтожено более 70 украинских военных.

При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции на Донецком и Южнодонецком направлениях. ВС РФ все атаки пресекли, в общей сложности на этих направлениях противник потерял за сутки более 80 человек, уточнили в военном ведомстве.

Накануне, 7 декабря, Минобороны РФ также сообщало о продолжающемся наступлении российских войск на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, отмечали в ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных