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Минобороны сообщило об уничтожении 70 ракет HIMARS и двух РСЗО MLRS в Кривом Роге

Ведомости

В Кривом Роге Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили свыше 70 ракет HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, говорится в сводке Минобороны.

«По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают вести наступательные действия. За сутки российские войска уничтожили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На Купянском направлении «упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ» в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское (ЛНР) пресечены попытки украинских военных атаковать позиции ВС РФ.

Минобороны также сообщило, что на Донецком направлении были сорваны попытки вооруженных сил Украины контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск (ДНР). На этом направлении, как сообщило ведомство, российские военные уничтожили свыше 40 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южнодонецком направлении ВСУ «безуспешно попытались восстановить утраченное положение» в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь (ДНР). В результате «решительных действий» ВС РФ подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных