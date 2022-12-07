Минобороны сообщило об уничтожении 70 ракет HIMARS и двух РСЗО MLRS в Кривом Роге
В Кривом Роге Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили свыше 70 ракет HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS, говорится в сводке Минобороны.
«По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают вести наступательные действия. За сутки российские войска уничтожили свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
На Купянском направлении «упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ» в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское (ЛНР) пресечены попытки украинских военных атаковать позиции ВС РФ.
Минобороны также сообщило, что на Донецком направлении были сорваны попытки вооруженных сил Украины контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск (ДНР). На этом направлении, как сообщило ведомство, российские военные уничтожили свыше 40 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и пикап.
На Южнодонецком направлении ВСУ «безуспешно попытались восстановить утраченное положение» в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь (ДНР). В результате «решительных действий» ВС РФ подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.
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