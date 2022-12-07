Минобороны сообщило об уничтожении 70 ракет HIMARS и двух РСЗО MLRS в Кривом Роге

Минобороны также сообщило, что на Донецком направлении были сорваны попытки вооруженных сил Украины контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск (ДНР). На этом направлении, как сообщило ведомство, российские военные уничтожили свыше 40 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и пикап.