Число жертв в результате обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти

Пасечник рассказал, что накануне, 4 декабря, украинские военные ударили по Индустриальному техникуму ДонГТИ и общежитию. Сегодня под обстрелы попали еще три общежития Донбасского государственного института. Он уточнил, что студентов ранее перевели на дистанционное обучение, однако в общежитиях располагались переселенцы и строители, которые прибыли для восстановления региона.