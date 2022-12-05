Число жертв в результате обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти
Число погибших в результате обстрела Алчевска (ЛНР) со стороны Украины увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 11.00 мск, количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек», — написал он.
Марочко уточнил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сегодня гибель троих жителей Алчевска в результате обстрела ВСУ подтвердил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. В своем Telegram-канале он сообщил, что, по предварительным данным, погибло трое человек, еще 15 пострадали.
Пасечник рассказал, что накануне, 4 декабря, украинские военные ударили по Индустриальному техникуму ДонГТИ и общежитию. Сегодня под обстрелы попали еще три общежития Донбасского государственного института. Он уточнил, что студентов ранее перевели на дистанционное обучение, однако в общежитиях располагались переселенцы и строители, которые прибыли для восстановления региона.
4 декабря ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, однако было полностью разрушено общежитие Индустриального техникума ДонГТИ и повреждено остекление техникума. 5 декабря украинские военные вновь нанесли удар по городу, выпустив шесть ракет HIMARS.
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