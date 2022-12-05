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Число жертв в результате обстрела ВСУ Алчевска выросло до девяти

Ведомости

Число погибших в результате обстрела Алчевска (ЛНР) со стороны Украины увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. 

«По состоянию на 11.00 мск, количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек», — написал он.

Марочко уточнил, что поисково-спасательные работы продолжаются. 

Ранее сегодня гибель троих жителей Алчевска в результате обстрела ВСУ подтвердил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. В своем Telegram-канале он сообщил, что, по предварительным данным, погибло трое человек, еще 15 пострадали. 

Пасечник рассказал, что накануне, 4 декабря, украинские военные ударили по Индустриальному техникуму ДонГТИ и общежитию. Сегодня под обстрелы попали еще три общежития Донбасского государственного института. Он уточнил, что студентов ранее перевели на дистанционное обучение, однако в общежитиях располагались переселенцы и строители, которые прибыли для восстановления региона. 

4 декабря ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, однако было полностью разрушено общежитие Индустриального техникума ДонГТИ и повреждено остекление техникума. 5 декабря украинские военные вновь нанесли удар по городу, выпустив шесть ракет HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных