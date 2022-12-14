В ДНР сообщили о гибели четырех человек из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки погибли четыре мирных жителя, сообщает Штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
«За минувшие сутки, с 08:00 13 декабря до 08:00 14 декабря, в результате обстрелов ВФУ [Вооруженные формирования Украины] на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека», — говорится в сообщении.
Накануне, 13 декабря, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки погибли четыре человека и еще четверо получили ранения.
9 декабря представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские военные выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка. Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с врио губернатора ДНР Денисом Пушилиным, темой которого стали обстрелы населенных пунктов Донбасса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.