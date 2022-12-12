В результате обстрела Донецка погибло два человека
Два человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] Киевского района Донецка число погибших возросло до 2 мирных жителей», — следует из сообщения.
Там также добавили, что ранения получил один мирный житель.
Кроме того, ВСУ этим вечером обстреляли и жилой дом в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. На данный момент известно об одном погибшем. В свою очередь Telegram-канал Wargonzo сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по мосту в Мелитополе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.