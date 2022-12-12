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Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских самолетов и вертолетов в ДНР

Ведомости

Российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР», – рассказал он.

Конашенков также отчитался о продолжении российскими войсками наступательных действий на Донецком направлении, а также нанесении ударов по скоплениям сил ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, в результате которых противник потерял до 70 военнослужащих и трех бронемашин. 

Кроме того, российские силы уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области и сбили шесть БПЛА.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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