Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских самолетов и вертолетов в ДНР
Российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР», – рассказал он.
Конашенков также отчитался о продолжении российскими войсками наступательных действий на Донецком направлении, а также нанесении ударов по скоплениям сил ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, в результате которых противник потерял до 70 военнослужащих и трех бронемашин.
Кроме того, российские силы уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области и сбили шесть БПЛА.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.