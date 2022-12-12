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Минобороны показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство показало видео в своем Telegram-канале, его расширенную версию также представило агентство «РИА Новости».

На кадрах военные снимают с «Искандера» маскировочную сетку, после этого комплекс начинает движение к назначенной точке. Прибыв на огневую позицию, военные приводят в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. Ракету запускают по приказу командира. Кадры поражения цели в видео не попали. В военном ведомстве рассказали, что объект противника был уничтожен. 

Накануне, 11 декабря, в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК «Бук-М1» в районе Краматорска ДНР. Также отмечалось, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили взвод реактивных систем залпового огня «Град».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных