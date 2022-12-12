Минобороны показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ

На кадрах военные снимают с «Искандера» маскировочную сетку, после этого комплекс начинает движение к назначенной точке. Прибыв на огневую позицию, военные приводят в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. Ракету запускают по приказу командира. Кадры поражения цели в видео не попали. В военном ведомстве рассказали, что объект противника был уничтожен.