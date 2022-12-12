Минобороны показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство показало видео в своем Telegram-канале, его расширенную версию также представило агентство «РИА Новости».
На кадрах военные снимают с «Искандера» маскировочную сетку, после этого комплекс начинает движение к назначенной точке. Прибыв на огневую позицию, военные приводят в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. Ракету запускают по приказу командира. Кадры поражения цели в видео не попали. В военном ведомстве рассказали, что объект противника был уничтожен.
Накануне, 11 декабря, в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК «Бук-М1» в районе Краматорска ДНР. Также отмечалось, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили взвод реактивных систем залпового огня «Град».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.