Минобороны заявило об уничтожении установки «Бук-М1» в районе Краматорска
В районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе проведения военной операции на Украине.
«В районе населенного пункта Краматорск ДНР вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сообщили оборонное ведомство.
Кроме того, за последние сутки в районе Красного Лимана в ДНР был поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе Мелитополя и Алмазного, по информации Минобороны, были сбиты средствами ПВО пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области — два снаряда системы залпового огня «Ураган».
В субботу министерство сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении, на следующий день укрепление позиций продолжилось.
«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции», — заявили в Минобороны.
В ведомстве также рассказали о «безуспешных попытках» противника совершить контратаку позиций российских войск в направлении нескольких населенных пунктов в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, говорится в сообщении.