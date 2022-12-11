Минобороны заявило об уничтожении установки «Бук-М1» в районе Краматорска

Кроме того, за последние сутки в районе Красного Лимана в ДНР был поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе Мелитополя и Алмазного, по информации Минобороны, были сбиты средствами ПВО пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области — два снаряда системы залпового огня «Ураган».