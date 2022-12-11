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Минобороны заявило об уничтожении установки «Бук-М1» в районе Краматорска

Ведомости

В районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе проведения военной операции на Украине. 

«В районе населенного пункта Краматорск ДНР вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сообщили оборонное ведомство.

Кроме того, за последние сутки в районе Красного Лимана в ДНР был поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе Мелитополя и Алмазного, по информации Минобороны, были сбиты средствами ПВО пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области — два снаряда системы залпового огня «Ураган». 

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В субботу министерство сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении, на следующий день укрепление позиций продолжилось.

«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции», — заявили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о «безуспешных попытках» противника совершить контратаку позиций российских войск в направлении нескольких населенных пунктов в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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