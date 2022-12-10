Минобороны: войска РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
За последние сутки российские войска продолжали наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате были заняты более выгодные рубежи, передает пресс-служба Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области были уничтожены более 30 украинских военнослужащих и три пикапа, в ЛНР было уничтожено до 60 военных, в числе которых были наемники, удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ.
«На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи», — говорится в сообщении.
В районе Владимировки также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а в Харьковской области, ЛНР и ДНР авиация, артиллерия и ракетные войска поразили шесть пунктов управления противника. В селе Торское ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, добавили в оборонном ведомстве.
6 декабря Минобороны сообщило о наступлении на Донецком и Краснолиманском направлениях. Отмечалось, что на Краснолиманском направлении ВС России смогли занять выгодные позиции, уничтожив более 80 военнослужащих, два танка и три бронированные машины ВСУ. На Донецком направлении украинские силы попыталась контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР, однако были разбиты.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.