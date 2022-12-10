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Минобороны: войска РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Ведомости

За последние сутки российские войска продолжали наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате были заняты более выгодные рубежи, передает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области были уничтожены более 30 украинских военнослужащих и три пикапа, в ЛНР было уничтожено до 60 военных, в числе которых были наемники, удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ.

«На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи», — говорится в сообщении.

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В районе Владимировки также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а в Харьковской области, ЛНР и ДНР авиация, артиллерия и ракетные войска поразили  шесть пунктов управления противника. В селе Торское ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, добавили в оборонном ведомстве.

6 декабря Минобороны сообщило о наступлении на Донецком и Краснолиманском направлениях. Отмечалось, что на Краснолиманском направлении ВС России смогли занять выгодные позиции, уничтожив более 80 военнослужащих, два танка и три бронированные машины ВСУ. На Донецком направлении украинские силы попыталась контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР, однако были разбиты.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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