Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации России на Украине. В ведомстве сообщили о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.
Отмечается, что на купянском направлении противник хотел продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.
На краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения.
Также украинские военнослужащие вели наступление на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. В ведомстве сообщили, что продвинуться противнику не удалось, при этом в результате атаки было уничтожено более 110 украинских военных.
Кроме того, ВС РФ поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Запорожской области были уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.
В Минобороны также сообщили об обстреле с украинской стороны Запорожской АЭС. По данным министерства, за сутки ВСУ выпустили семь снарядов по территории станции. ВС РФ подавили атаку ответным огнем.
Накануне, 6 ноября, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации до 100 западных наемников в районе Красного Лимана. Уточнялось, что военные были гражданами США, Великобритании и Польши. Кроме того, российские военные пресекли атаки ВСУ на четырех направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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