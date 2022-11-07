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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации России на Украине. В ведомстве сообщили о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Отмечается, что на купянском направлении противник хотел продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.

На краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения.

Также украинские военнослужащие вели наступление на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. В ведомстве сообщили, что продвинуться противнику не удалось, при этом в результате атаки было уничтожено более 110 украинских военных.

Кроме того, ВС РФ поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Запорожской области были уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

В Минобороны также сообщили об обстреле с украинской стороны Запорожской АЭС. По данным министерства, за сутки ВСУ выпустили семь снарядов по территории станции. ВС РФ подавили атаку ответным огнем.

Накануне, 6 ноября, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации до 100 западных наемников в районе Красного Лимана. Уточнялось, что военные были гражданами США, Великобритании и Польши. Кроме того, российские военные пресекли атаки ВСУ на четырех направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных