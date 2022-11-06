ВКС России уничтожили до 100 западных наемников в районе Красного Лимана
Российские военные уничтожили до 100 наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что Вооруженные силы РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области.
«…В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин», — сказал Конашенков.
5 ноября стало известно, что российские военные в ходе СВО обнаружили и уничтожили группу иностранных наемников. По сведениям ведомства, ВС РФ нанесли удар по позиции наемников в лесополосе.
4 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. В этот же день Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на Купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики. По данным Минобороны, вооруженные силы Украины были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.