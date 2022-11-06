ВКС России уничтожили до 100 западных наемников в районе Красного Лимана

4 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные ракетным ударом атаковали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. В этот же день Минобороны заявило, что Воздушно-космические силы России поразили цеха двух военных заводов на Украине – в Павлограде Днепропетровской области и Харькове. Также в оборонном ведомстве заявили о срыве попыток украинских военнослужащих провести атаку на Купянском направлении близ Берестового Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики. По данным Минобороны, вооруженные силы Украины были отброшены на исходные позиции, потери с их стороны составили более 110 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и др.