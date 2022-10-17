В Херсоне сообщили о потере ВСУ около 10 000 военных за полтора месяца

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.