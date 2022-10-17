В Херсоне сообщили о потере ВСУ около 10 000 военных за полтора месяца
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 9800 военных за последние полтора месяца на херсонском направлении. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».
«Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на херсонском направлении. И примерно около 9800 кадровых военных, наемников потеряли убитыми», — рассказал Стремоусов.
Ссылаясь на сводки Минобороны РФ, он уточнил, что всего за это время было уничтожено 320 танков, около 250 боевых машин пехоты, 542 боевые бронированные машины, а также 36 самолетов и 7 вертолетов.
Стремоусов подчеркнул, что сообщения о продвижении ВСУ на херсонском направлении являются ложными. Ситуацию в Херсонской области он назвал «полностью контролируемой».
15 октября чиновник сообщил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области. При этом Стремоусов отметил, что «это ничего не значит». По его словам, «линия обороны работает, ситуация находится под контролем».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
При этом украинские власти результаты референдумов не признают и заявляют о намерении «вернуть» территории. С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области, также они усилили обстрелы гражданской инфраструктуры. Власти региона заявляют, что все атаки противника удается подавлять.
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