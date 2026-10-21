«Альтернатива для Германии» предложила резко ослабить ЕС

Основная оппозиционная партия ФРГ – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) разработала план реформирования Европейского союза (ЕС). Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на соответствующий программный документ партии. Первым его пунктом значится преобразование Европейского парламента (ЕП). Согласно документу, АдГ предлагает отказаться от прямых выборов в ЕП, которые существуют сейчас. Вместо этого предложено направлять в ЕП делегатов от национальных парламентов стран ЕС. Кроме того, будут ограничены и функции Европейской комиссии, во главе которой сейчас стоит председатель Урсула фон дер Ляйен. В АдГ предложили сократить ее полномочия до чисто административных функций, передав принятие решений национальным правительствам.