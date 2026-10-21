Мягкая сила Парижа: почему африканские элиты не спешат рвать связи с Францией

Волна антифранцузских настроений в Сахеле и вывод военных контингентов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают иллюзию полного разрыва с бывшей метрополией. Однако за рамками политических лозунгов остаются глубокие структурные связи, которые десятилетиями соединяют правящие круги региона с Парижем. В то время как Франция теряет классическую военно-политическую гегемонию, ее экономическая «мягкая сила» – через корпоративные сети, совместный бизнес и финансовую архитектуру – продолжает крепко удерживать африканский истеблишмент.