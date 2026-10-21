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Главная / Глобальные идеи /

Мягкая сила Парижа: почему африканские элиты не спешат рвать связи с Францией

Ирина Климова , заведующая Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ
Елена Воронова , доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Волна антифранцузских настроений в Сахеле и вывод военных контингентов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают иллюзию полного разрыва с бывшей метрополией. Однако за рамками политических лозунгов остаются глубокие структурные связи, которые десятилетиями соединяют правящие круги региона с Парижем. В то время как Франция теряет классическую военно-политическую гегемонию, ее экономическая «мягкая сила» – через корпоративные сети, совместный бизнес и финансовую архитектуру – продолжает крепко удерживать африканский истеблишмент.

Главный стержень французского присутствия сегодня – это не военные базы, а совместный крупный бизнес. Французские транснациональные корпорации, такие как TotalEnergies, Orange и Vinci, исторически выстраивали отношения с местной номенклатурой через систему совместных предприятий.

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