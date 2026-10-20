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Главная / Политика /

ЦИК рассмотрит передачу вакантных думских мандатов Кара-оолу и Фадзаеву

Сергей Пахомов

Центризбирком России 21 октября рассмотрит вопрос о передаче вакантных депутатских мандатов в Госдуме бывшему зампреду нижней палаты Шолбану Кара-оолу («Единая Россия») и экс-сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву («Справедливая Россия»). Это следует из повестки заседания комиссии.

Ранее в «Справедливой России» сообщили «Ведомостям», что президиум центрального совета партии предложил передать Фадзаеву мандат после досрочного прекращения полномочий депутата Константина Шагимуратова, избранного в Госдуму по федеральному списку СР. Фадзаев участвовал в выборах в нижнюю палату IX созыва в качестве кандидата от партии, однако по итогам голосования не прошел в парламент.

7 октября РБК писал, что Кара-оол может получить депутатский мандат по федеральному списку «Единой России». Речь идет о месте Ирины Елиферовой, которая в начале октября отказалась от депутатских полномочий. Она прошла в Госдуму с 18-й позиции московской региональной группы партийного списка после того, как несколько лидеров списка отказались от мандатов.

16 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о возможном возвращении Фадзаева в Госдуму. Тогда в «Справедливой России» пояснили, что отказ от мандата стал личным решением Шагимуратова, а передача места другому кандидату будет проходить в соответствии с установленными законом процедурами.

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