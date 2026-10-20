ЦИК рассмотрит передачу вакантных думских мандатов Кара-оолу и Фадзаеву

7 октября РБК писал, что Кара-оол может получить депутатский мандат по федеральному списку «Единой России». Речь идет о месте Ирины Елиферовой, которая в начале октября отказалась от депутатских полномочий. Она прошла в Госдуму с 18-й позиции московской региональной группы партийного списка после того, как несколько лидеров списка отказались от мандатов.