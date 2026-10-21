За призывы в интернете к массовым беспорядкам можно будет сесть на шесть лет

Статистика по экстремистским статьям

С 2021 г. происходит рост числа преступлений по статье о публичных призывах к терроризму, говорится в пояснительной записке к законопроекту: 2021 г. – 393 преступления, 2022 г. – 564, 2023 г. – 624, 2024 г. – 967, первое полугодие 2025 г. – 781. Большая часть деяний по этой статье совершается с использованием интернета. В 2021 г. 85% таких преступлений, 2022 г. – 90%, 2023 г. – 88%, 2024 г. – 93%, первое полугодие 2025 г. – 92%. Что касается судебной статистики за применение насилия в отношении представителя власти, то в 2023 г. за это было осуждено 7300 человек, в 2024 г. – больше 7000 человек.