За призывы в интернете к массовым беспорядкам можно будет сесть на шесть лет

За призывы в интернете к массовым беспорядкам можно будет сесть на шесть летДепутаты предложили поправки, которыми создают новый состав тяжкого преступления
В Госдуме предложили ужесточить наказание за призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Основная новелла – это появление ч. 3.1 в ст. 212 УК. Согласно поправкам, за призывы к массовым беспорядкам, совершенные с использованием СМИ или интернета, предложено наказывать принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.
Хотят ужесточить и другие положения ст. 212 УК. Призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) предлагают наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Сейчас за это грозит ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.
Изменения предлагается внести и в статью о публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). При совершении такого преступления с использованием интернета кроме основного наказания – штрафа от 300 000 до 1 млн руб. или лишения свободы до семи лет – будет действовать запрет на то, чтобы занимать определенные должности от двух до шести лет. По текущему законодательству такой запрет – до пяти лет.
Ужесточается наказание и за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Теперь штрафы за это будут от 100 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет. Сейчас наказание – штрафы до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Срок лишения свободы остается по этой статье прежним – до пяти лет
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Законопроект внесла группа депутатов разных фракций во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Депутаты в пояснительной записке указывают, что ужесточение наказания необходимо в том числе из-за «массовых противозаконных митингов», «нередко инспирируемых недружественными государствами с целью дестабилизации обстановки в стране», а также произошедших резонансных событий – массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 г., теракта в «Крокусе» в 2024 г. По словам Пискарева, законопроект получил положительные отзывы Верховного суда и правительства.
В УК за призывы к массовым беспорядкам предусмотрено до двух лет лишения свободы, что является преступлением небольшой тяжести, поясняет адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Тельман Оганесян. Согласно поправкам призывы будут наказываться теперь до четырех лет лишения свободы, что является преступлением средней тяжести. «Тяжким станет новый состав, предлагаемый указанным законопроектом, – призывы к массовым беспорядкам через СМИ или интернет с наказанием в виде лишения свободы до шести лет», – говорит Оганесян. По его словам, сейчас подобные призывы звучат в основном в интернете, поэтому на практике большинство таких дел, вероятно, будут квалифицировать именно как тяжкие.
Теперь по новому составу будет проще отправлять обвиняемых в СИЗО, поскольку сейчас по таким делам взять под стражу можно лишь в исключительных случаях, говорит Оганесян: «Фактически суду достаточно признать, что более мягкая мера позволит обвиняемому скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также то, что обвиняемый сможет угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства».
Также по таким делам под стражу смогут заключать и тех, кого сейчас закон фактически защищает от ареста, например женщин с малолетними детьми, отмечает адвокат. Среди других последствий тяжкой статьи – дело нельзя будет рассматривать в особом порядке, нельзя прекратить уголовное дело с судебным штрафом, срок давности вырастает до 10 лет, а также то, что мужчины, ранее не отбывавшие лишение свободы, будут отбывать срок не в колонии-поселении, а в колонии общего режима, более того, судимость погашается только через восемь лет после отбытия наказания.
Увеличение размера наказания автоматически меняет категорию преступления, говорит и партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «За собой это влечет комплекс правовых последствий. Например, возможно избрать более тяжелую меру пресечения в виде заключения под стражу. Также увеличивается порог для УДО, вариативность учреждений для отбытия наказания сужается».