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«Катюша» запустила производство картриджей в Ленинградской области

В 2026-2027 годы планируется произвести не менее 200 000 штук
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Отечественный разработчик и изготовитель печатной техники ГК «Катюша» запустила производство расходных материалов для собственных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Линия развернута на площадке компании в Ленинградской области. Ранее тонер-картриджи с подобным уровнем локализации не производились в России, сообщил представитель ГК «Катюша». Проект рассчитан на поэтапное углубление локализации компонентов картриджей, добавил собеседник «Ведомостей».

Каждый картридж содержит более 12 пластиковых деталей, для которых требуются отдельные пресс-формы. Для проекта был также разработан электронный модуль управления картриджем, включая подбор отечественной компонентной базы и создание специализированного программного обеспечения (ПО), рассказал управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров. 

После выхода на проектную мощность российское производство полностью заместит импортные расходные материалы. В 2026-2027 гг. планируется произвести не менее 200 000 картриджей, а к 2028 г. выйти на 500 000 ежегодно, поделился управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов.

Ранее «Катюша» начала использовать в своих устройствах российские системные платы на отечественном текстолите, а совместно с АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в холдинг GS Group) запустило выпуск высоковольтных плат и плат питания.

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