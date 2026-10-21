«Катюша» запустила производство картриджей в Ленинградской области

«Катюша» запустила производство картриджей в Ленинградской областиВ 2026-2027 годы планируется произвести не менее 200 000 штук
Отечественный разработчик и изготовитель печатной техники ГК «Катюша» запустила производство расходных материалов для собственных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Линия развернута на площадке компании в Ленинградской области. Ранее тонер-картриджи с подобным уровнем локализации не производились в России, сообщил представитель ГК «Катюша». Проект рассчитан на поэтапное углубление локализации компонентов картриджей, добавил собеседник «Ведомостей».
Каждый картридж содержит более 12 пластиковых деталей, для которых требуются отдельные пресс-формы. Для проекта был также разработан электронный модуль управления картриджем, включая подбор отечественной компонентной базы и создание специализированного программного обеспечения (ПО), рассказал управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.
После выхода на проектную мощность российское производство полностью заместит импортные расходные материалы. В 2026-2027 гг. планируется произвести не менее 200 000 картриджей, а к 2028 г. выйти на 500 000 ежегодно, поделился управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов.
Ранее «Катюша» начала использовать в своих устройствах российские системные платы на отечественном текстолите, а совместно с АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в холдинг GS Group) запустило выпуск высоковольтных плат и плат питания.