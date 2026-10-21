«Катюша» запустила производство картриджей в Ленинградской области

Каждый картридж содержит более 12 пластиковых деталей, для которых требуются отдельные пресс-формы. Для проекта был также разработан электронный модуль управления картриджем, включая подбор отечественной компонентной базы и создание специализированного программного обеспечения (ПО), рассказал управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.