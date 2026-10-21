Фонд «ВИМ инвестиций» вошел в капитал Swordfish Security

Фонд «ВИМ инвестиций» вошел в капитал Swordfish SecurityЗПИФ купил 42% в интеграторе и консультанте в области безопасной разработки ПО и защиты ИИ
Закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) Pre-IPO 2 под управлением УК «ВИМ инвестиции» купил миноритарную долю – 42,152% – в Swordfish Security – интеграторе и консультанте в области безопасной разработки ПО (DevSecOps), безопасности приложений (AppSec) и защиты ИИ (AI Security), передал «Ведомостям» через представителя руководитель департамента альтернативных инвестиций ВИМа Магомед Асхабов.
Сумму сделки Асхабов назвать отказался. В 1,8–2,7 млрд руб. оценивает ее управляющий партнер инвестбанка TLM Capital Сергей Захаров, исходя из текущих мультипликаторов публичных IT-компаний и выручки группы Swordfish Security за 2025 г. (2,1 млрд руб., +52% г/г). Оценка аналитика «Финама» Леонида Делицына – 2,1 млрд руб.
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