Фонд «ВИМ инвестиций» вошел в капитал Swordfish Security

Закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) Pre-IPO 2 под управлением УК «ВИМ инвестиции» купил миноритарную долю – 42,152% – в Swordfish Security – интеграторе и консультанте в области безопасной разработки ПО (DevSecOps), безопасности приложений (AppSec) и защиты ИИ (AI Security), передал «Ведомостям» через представителя руководитель департамента альтернативных инвестиций ВИМа Магомед Асхабов.