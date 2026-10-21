Эксперты назвали причины волатильности на азиатских рынках

Сразу три крупных фондовых рынка – в Южной Корее, Японии и на Тайване – на прошлой неделе начали существенное снижение, которое продолжается до сих пор. Одно из самых сильных падений среди азиатской тройки показал индекс KOSPI (фондовый индекс Южной Кореи, который показывает совокупную стоимость акций всех компаний, торгующихся на бирже страны). Он опустился до полугодового минимума, за неделю снизившись на 8% примерно до 5553 пунктов на закрытии торгов 20 октября, следует из данных Investing.com. Вместе с корейским индексом заметно снизился японский Nikkei 225 – на 5,46% за тот же период до отметки 64 075. На Тайване TAIEX 19 октября достиг месячного минимума – 46 822 (сейчас около 46 293).