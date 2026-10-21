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Главная / Экономика /

Эксперты назвали причины волатильности на азиатских рынках

Среди причин американские ставки, сильный перевес бигтех-компаний в структуре индексов и чувствительность к ожиданиям в сфере ИИ
Ульяна Сморчкова
Chris Jung / NurPhoto / REUTERS
Chris Jung / NurPhoto / REUTERS

На днях сразу несколько крупных фондовых рынков Азии – в Японии, Южной Корее и на Тайване – показали значительный спад. Основные причины колебаний – влияние ставок ФРС США, сильный перевес бигтех-компаний в структуре индексов и чувствительность к ожиданиям в сфере ИИ, считают эксперты

Сразу три крупных фондовых рынка – в Южной Корее, Японии и на Тайване – на прошлой неделе начали существенное снижение, которое продолжается до сих пор. Одно из самых сильных падений среди азиатской тройки показал индекс KOSPI (фондовый индекс Южной Кореи, который показывает совокупную стоимость акций всех компаний, торгующихся на бирже страны). Он опустился до полугодового минимума, за неделю снизившись на 8% примерно до 5553 пунктов на закрытии торгов 20 октября, следует из данных Investing.com. Вместе с корейским индексом заметно снизился японский Nikkei 225 – на 5,46% за тот же период до отметки 64 075. На Тайване TAIEX 19 октября достиг месячного минимума – 46 822 (сейчас около 46 293).

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