Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до минимума за два года

Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до минимума за два годаНа соотношение предложения и спроса повлиял выставленный в последний момент крупный лот
Доля закрытых сделок по продаже банковских просроченных долгов коллекторам в III квартале 2026 г. оказалась минимальной за последние два года – 63%, следует из данных ПКБ. Но снижение доли закрытых сделок оказалось «искусственным», отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель: в самом конце квартала на продажу был выставлен лот от банка, аукцион по которому на момент формирования аналитики еще не состоялся. Без учета данного портфеля доля закрытых сделок была бы на уровне 82%, что соответствует среднему годовому показателю и даже на 2 п. п. выше, чем во II квартале, указывает он.
Всего за июль – сентябрь банки выставили на продажу задолженности на 113,7 млрд руб., куплено из них – 71,6 млрд руб. Это больше показателей II квартала на 81,63 и 43,78% соответственно. В годовой динамике объем продающейся просрочки вырос на 19,6%, в то время как объем купленной сократился на 13,94% – в III квартале банки пытались продать долгов на 95,5 млрд руб., из них купили 83,2 млрд руб.