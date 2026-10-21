Доля купленных коллекторами банковских долгов упала до минимума за два года

Доля закрытых сделок по продаже банковских просроченных долгов коллекторам в III квартале 2026 г. оказалась минимальной за последние два года – 63%, следует из данных ПКБ. Но снижение доли закрытых сделок оказалось «искусственным», отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель: в самом конце квартала на продажу был выставлен лот от банка, аукцион по которому на момент формирования аналитики еще не состоялся. Без учета данного портфеля доля закрытых сделок была бы на уровне 82%, что соответствует среднему годовому показателю и даже на 2 п. п. выше, чем во II квартале, указывает он.