Замороженные из ада

Среди них усложнение порядка отмены ранее введенных ограничений, постоянная процедура их обновления, законодательное закрепление полномочий по тарифной дискриминации торговых партнеров России и др. Спустя 30 дней после вступления в силу президент должен был начать исполнять закон, в том числе путем расширения списков лиц под санкциями. Но Дональд Трамп предпочел сделать паузу. После недавней «дизельной сделки», когда минфин США сделал изъятия из режима запретов на российский импорт, подобная пауза стала не менее громким событием.