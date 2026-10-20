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Замороженные из ада

Чем грозит приостановка закона о санкциях имени Линдси Грэма
Иван Тимофеев , программный директор клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО МИД России

Президент США Дональд Трамп приостановил своим указом исполнение закона «О санкциях против России и Ирана им. Линдси Грэма». Закон успел получить неофициальное название «санкции из ада». Хотя большинство предлагаемых им мер уже давно действуют, закон все же содержит новеллы.

Среди них усложнение порядка отмены ранее введенных ограничений, постоянная процедура их обновления, законодательное закрепление полномочий по тарифной дискриминации торговых партнеров России и др. Спустя 30 дней после вступления в силу президент должен был начать исполнять закон, в том числе путем расширения списков лиц под санкциями. Но Дональд Трамп предпочел сделать паузу. После недавней «дизельной сделки», когда минфин США сделал изъятия из режима запретов на российский импорт, подобная пауза стала не менее громким событием.

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