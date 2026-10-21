Столичные элитные новостройки в сделках подешевели почти на 20%Это связано с тем, что покупатели стали чаще выбирать более дешевые лоты
Средняя цена квартир в элитных новостройках Москвы в III квартале 2026 г. составила по итогам сделок 1,22 млн руб. за 1 кв. м. Об этом сообщает компании Kalinka. Это на 18% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее основатель Екатерина Румянцева. Средний бюджет покупки, по ее словам, за год снизился на 36% до 114 млн руб. за лот.
В экспозиции цена квартир тоже упала – на 13% до 271 млн руб. – из-за уменьшения их средней площади на 12% до 127 кв. м, продолжает Румянцева. При этом средняя цена метра в предложении почти не изменились (-1% за год до 2,1 млн руб.).
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