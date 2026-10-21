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Главная / Бизнес /

Китай в сентябре увеличил закупки российского угля более чем на треть

Этому способствовали снижение добычи в стране и засуха в Индонезии
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля (энергетического и коксующегося) из России в Китай в сентябре 2026 г. вырос на 39% по сравнению с показателем сентября прошлого года и достиг 9,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного агентства (ГТУ) КНР. Объем поставок в сентябре стал максимальным месячным показателем более чем за два года – с июня 2024 г. В денежном выражении экспорт угля в сентябре увеличился вдвое до $1,2 млрд. Объем экспорта российского угля в Китай в январе – сентябре составил 62,6 млн т, что на 6% меньше показателя аналогичного периода 2025 г. Такая динамика вызвана падением поставок в первом полугодии, следует из данных ГТУ КНР. В денежном выражении экспорт за девять месяцев увеличился на 20% до $7,2 млрд.

Согласно таможенной статистике, в январе – июне поставки российского угля в Китай составляли 4,7–6,8 млн т в месяц, а суммарный показатель за шесть месяцев снизился на 20% в годовом выражении до 34,9 млн т. Во втором полугодии экспорт перешел к росту. В июле поставки увеличились на 16% до 9,1 млн т, в августе – на 13% до 9,2 млн т.

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