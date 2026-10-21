Китай в сентябре увеличил закупки российского угля более чем на треть

Экспорт угля (энергетического и коксующегося) из России в Китай в сентябре 2026 г. вырос на 39% по сравнению с показателем сентября прошлого года и достиг 9,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного агентства (ГТУ) КНР. Объем поставок в сентябре стал максимальным месячным показателем более чем за два года – с июня 2024 г. В денежном выражении экспорт угля в сентябре увеличился вдвое до $1,2 млрд. Объем экспорта российского угля в Китай в январе – сентябре составил 62,6 млн т, что на 6% меньше показателя аналогичного периода 2025 г. Такая динамика вызвана падением поставок в первом полугодии, следует из данных ГТУ КНР. В денежном выражении экспорт за девять месяцев увеличился на 20% до $7,2 млрд.