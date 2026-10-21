Спрос на склады в России за последние три месяца вырос почти в два раза

В III квартале 2026 г. в России было арендовано и куплено 1,15 млн кв. м площадей в складах классов А и B. Об этом говорится в исследовании компании Bright Rich | Corfac International. Там сказано, что по сравнению с апрелем – июнем данный показатель увеличился в 1,8 раза. Тем не менее, как уточняет сооснователь данной организации Виктор Заглумин, он оказался на 14,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В целом же по итогам девяти месяцев объемы поглощения снизились год к году на 22% до 2,23 млн кв. м, отмечает эксперт.