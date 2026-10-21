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Главная / Недвижимость /

Спрос на склады в России за последние три месяца вырос почти в два раза

Это результат отложенных с прошлого года сделок и атак беспилотников на логистические объекты
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

В III квартале 2026 г. в России было арендовано и куплено 1,15 млн кв. м площадей в складах классов А и B. Об этом говорится в исследовании компании Bright Rich | Corfac International. Там сказано, что по сравнению с апрелем – июнем данный показатель увеличился в 1,8 раза. Тем не менее, как уточняет сооснователь данной организации Виктор Заглумин, он оказался на 14,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В целом же по итогам девяти месяцев объемы поглощения снизились год к году на 22% до 2,23 млн кв. м, отмечает эксперт.

На рост интереса к складам в последние три месяца обращают внимание и другие консультанты. Относительно II квартала спрос на площади в логопарках классов А и В увеличился более чем в 3 раза до 3,4 млн кв. м, утверждает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов оценивает объем сделок по итогам июля – сентября на уровне 1,7–1,9 млн кв. м. По его словам, это в 3–4 раза превышает итоги II квартала.

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